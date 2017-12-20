FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 20, 2017 / 12:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Department Of Defense Selects Engility To Provide Chemical And Biological Defense Expertise

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Engility Holdings Inc:

* ENGILITY HOLDINGS INC - ‍SECURED A POSITION ON DEPARTMENT OF DEFENSE CONTRACT TO PROVIDE CHEMICAL AND BIOLOGICAL DEFENSE EXPERTISE​

* ENGILITY HOLDINGS - ‍$8 BILLION MULTI-AWARD INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY VEHICLE ALLOWS DOD TO OBTAIN RESEARCH, DESIGN, AND DEVELOPMENT SERVICES​

* ENGILITY HOLDINGS INC - ‍WITH A 10-YEAR BASE AND A 5-YEAR OPTION, NEW AWARD WILL INCLUDE SOME RECOMPETE WORK AS WELL AS NEW OPPORTUNITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.