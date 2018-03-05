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March 5, 2018 / 1:06 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Dermira's Two Phase 3 Trials Evaluating Olumacostat Glasaretil In Patients With Acne Vulgaris Did Not Meet Co-Primary Endpoints

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Dermira Inc:

* DERMIRA’S TWO PHASE 3 TRIALS EVALUATING OLUMACOSTAT GLASARETIL IN PATIENTS WITH ACNE VULGARIS DID NOT MEET CO-PRIMARY ENDPOINTS

* DERMIRA’S TWO PHASE 3 TRIALS EVALUATING OLUMACOSTAT GLASARETIL IN PATIENTS WITH ACNE VULGARIS DID NOT MEET CO-PRIMARY ENDPOINTS

* DERMIRA INC - COMPANY EXPECTS TO DISCONTINUE PROGRAM

* DERMIRA - NONE OF THE CO-PRIMARY ENDPOINT RESULTS WERE STATISTICALLY SIGNIFICANT

* DERMIRA - ‍ TWO PHASE 3 TRIALS EVALUATING OLUMACOSTAT GLASARETIL IN PATIENTS AGES 9 YRS AND OLDER ​WITH ACNE VULGARIS DID NOT MEET CO-PRIMARY ENDPOINTS

* DERMIRA INC - ‍NO TREATMENT-RELATED SERIOUS ADVERSE EVENTS WERE REPORTED, AND NO NEW OR UNEXPECTED EVENTS WERE OBSERVED​

* DERMIRA - ‍CONSISTENT WITH PHASE 2A,2B STUDIES, OLUMACOSTAT GLASARETIL WAS WELL-TOLERATED WITH ADVERSE EVENTS PRIMARILY MILD OR MODERATE IN SEVERITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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