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May 3, 2018 / 9:14 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Design Hotels Says Claus Sendlinger To Leave Management Board

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Design Hotels AG:

* PTA-ADHOC: DESIGN HOTELS AG: INTENDED CHANGES IN THE MANAGEMENT BOARD OF DESIGN HOTELS AG

* CLAUS SENDLINGER WILL REGULARLY LEAVE MANAGEMENT BOARD UPON EXPIRY OF HIS TERM OF OFFICE ON NOVEMBER 30

* DESIGN HOTELS - CLAUS SENDLINGER WILL CONTINUE TO SERVE DESIGN HOTELS IN ADVISORY CAPACITY EVEN AFTER HAVING LEFT MANAGEMENT BOARD

* DESIGN HOTELS - PETER COLE SHALL BE APPOINTED AS MEMBER OF MANAGEMENT BOARD OF DESIGN HOTELS AG WITH EFFECT AS OF DECEMBER 1, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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