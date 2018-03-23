FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 23, 2018 / 11:19 AM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Destination XL Group Announces CEO Retirement

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Destination Xl Group Inc:

* DESTINATION XL GROUP, INC. ANNOUNCES CEO RETIREMENT

* DESTINATION XL GROUP INC - DAVID LEVIN PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER HAS INFORMED BOARD OF DIRECTORS OF HIS PLAN TO RETIRE

* DESTINATION XL GROUP INC - BOARD ENGAGED HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL, INC. TO LEAD A SEARCH PROCESS TO IDENTIFY SUCCESSOR FOR LEVIN

* DESTINATION XL GROUP INC - ‍ SEARCH PROCESS TO IDENTIFY A SUCCESSOR FOR LEVIN, IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF CURRENT FISCAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.