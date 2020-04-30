Switzerland Market Report
April 30, 2020 / 6:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Deufol FY Earnings Down At EUR 3.1 Million

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Deufol SE:

* RETAINED EARNINGS WILL BE CARRIED FORWARD

* PROPOSE THAT FULL RETAINED EARNINGS IN AN AMOUNT OF EUR 13.8 M WILL BE CARRIED FORWARD.

* IS UNABLE TO DELIVER AN ADEQUATE FINANCIAL FORECAST FOR SALES AND OPERATIONAL RESULTS

* DUE TO CURRENT CORONA-PANDEMIC, DEUFOL WILL ENCOUNTER EXTREMELY CHALLENGING AND UNCERTAIN ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN 2020

* OUTLOOK 2020: EXPECT OPERATING RESULT (EBITDA) TO BE LOWER THAN 2019

* FROM TODAY’S VIEWPOINT, OPERATING BUSINESS OF DEUFOL GROUP DOES NOT NEED NEW ADDITIONAL FINANCING RESOURCES

* OUTLOOK 2020: SHOULD BE ABLE TO COMPENSATE SOME OF EXPECTED SALES DECLINE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below