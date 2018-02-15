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February 15, 2018 / 4:24 PM / in 16 hours

BRIEF-Deutsche Bank Announces Proposed Secondary Placing Of Shares In Bank Zachodni WBK

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 15 (Reuters) - DEUTSCHE BANK AG:

* BLOCK TRADE - DEUTSCHE BANK AG: ANNOUNCES ITS INTENTION TO SELL ABOUT 1.2 MILLION ORDINARY SHARES OF BANK ZACHODNI WBK S.A.‍​

* BLOCK TRADE - DEUTSCHE BANK AG: SALE REPRESENTS ABOUT 1.2% OF BANK ZACHODNI‘S EXISTING ISSUED ORDINARY SHARE CAPITAL, THROUGH PLACING TO INSTITUTIONAL INVESTORS‍​

* BLOCK TRADE - DEUTSCHE BANK: PLACEMENT RELATED TO HEDGING ACTIVITY IN RESPECT OF CERTAIN RISK MITIGATION ARRANGEMENTS BY DEUTSCHE BANK WITH SANTANDER WITH REGARDS TO BZ WBK SHARES Further company coverage:

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