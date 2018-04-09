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April 9, 2018 / 3:46 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Deutsche Bank Chair Says There Was External Candidate For CEO Job, Gives No Name - FAZ

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Deutsche Bank:

* SUPERVISORY BOARD CHIEF ACHLEITNER THERE WAS EXTERNAL CANDIDATE FOR CEO JOB, GIVES NO NAME - FAZ

* DEUTSCHE’S ACHLEITNER SAYS WE SHOULDN’T TALK SO MUCH ABOUT STRATEGY, WE SHOULD TALKE ABOUT IMPLEMENTATION

* DEUTSCHE’S ACHLEITNER SAYS DEPARTURE OF SCHENCK DOESN’T MEAN WE ARE TURNING AWAY FROM INVESTMENT BANKING

* DEUTSCHE’S ACHLEITNER SAYS SCHENCK WANTED TO GROW INVESTMENT BANK BUT WE DIDN’T SUPPORT HIS APPROACH

* DEUTSCHE’S ACHLEITNER SAYS NEW CEO SEWING IS DECISIVE, A GOOD TEAM PLAYER AND KNOWS THE BANK BETTER THAN ANYONE

* ACHLEITNER: OF COURSE I HOLD RESPONSIBILITY IN MY POSITION, BUT STRATEGY AND OPERATIONS ARE A MATTER FOR MANAGEMENT Further company coverage:

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