Dec 13 (Reuters) - Deutsche Bank Ag:

* ‍DEUTSCHE BANK RAISES PRIME LENDING RATE TO 4.50%​

* DEUTSCHE BANK- CO‘S NEW YORK BRANCH, DEUTSCHE BANK NEW YORK, SUBSIDIARY DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS RAISED PRIME LENDING FROM 4.25% TO 4.50%

* DEUTSCHE BANK- PRIME LENDING RATE RISE EFFECTIVE FROM DECEMBER 14, 2017​