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April 9, 2018 / 6:25 PM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Deutsche Beteiligungs AG says Q2 net income much lower than year earlier

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Deutsche Beteiligungs AG:

* ADHOC: DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG: GROSS RESULT OF VALUATION AND DISPOSAL OF THE PORTFOLIO IN THE SECOND QUARTER OF THE 2017/2018 FINANCIAL YEAR

* SAYS GROSS RESULT OF VALUATION AND DISPOSAL OF PORTFOLIO IN Q2 OF 2017/2018 FINANCIAL YEAR

* SAYS NET INCOME FOR Q2 OF 2017/2018 IS EXPECTED TO BE SUBSTANTIALLY LOWER THAN FIGURE FROM SAME QUARTER OF 2016/2017 FINANCIAL YEAR

* SAYS GROSS RESULT OF VALUATION AND DISPOSAL FOR Q2 IS EXPECTED TO BE IN SINGLE-DIGIT MILLION EURO RANGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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