BRIEF-Deutsche Beteiligungs Withdrawns FY Forecast

March 20 (Reuters) - DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG:
* FORECAST FOR THE CURRENT FINANCIAL YEAR WITHDRAWN - QUARTERLY RESULT SIGNIFICANTLY LOWER YEAR-ON-YEAR
* NEGATIVE IMPACT OF CORONAVIRUS PANDEMIC ON PORTFOLIO COMPANIES AND NET ASSET VALUE
* SECOND-QUARTER PERFORMANCE BURDENED BY LOWER CAPITAL MARKETS MULTIPLES
* MATERIAL RISKS, PARTICULARLY FOR DBAG’S INVESTMENTS RELATED TO MANUFACTURING INDUSTRY, PRIMARILY RESULT FROM LOWER DEMAND
* FURTHER DEVELOPMENT OF PANDEMIC AND RESULTING ECONOMIC EFFECTS ARE CURRENTLY UNFORESEEABLE
* IT IS NO LONGER FEASIBLE TO MAINTAIN FORECAST FOR CURRENT FINANCIAL YEAR 2019/2020
* WILL ONLY BE ABLE TO PROVIDE A NEW FORECAST AT A LATER STAGE
* MEDIUM- TO LONG-TERM ASSESSMENT OF DBAG’S PORTFOLIO REMAINS POSITIVE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)