FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 25, 2018 / 5:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Deutsche Boerse Says Announces Three New Board Members

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Deutsche Boerse AG:

* DEUTSCHE BOERSE SAYS NEW BOARD MEMBERS ARE THOMAS BOOK, CHRISTOPH BOEHM AND STEPHAN LEITHNER

* DEUTSCHE BOERSE SAYS THOMAS BOOK (46) WILL, IN HIS ROLE AS MEMBER OF THE EXECUTIVE BOARD, BE RESPONSIBLE FOR THE TRADING AND CLEARING BUSINESS

* DEUTSCHE BOERSE SAYS STEPHAN LEITHNER (51) WILL BE APPOINTED AS MEMBER OF THE EXECUTIVE BOARD, TO TAKE RESPONSIBILITY FOR THE POST TRADING BUSINESS (CLEARSTREAM), TOGETHER WITH THE DATA AND INDEX BUSINESS

* DEUTSCHE BOERSE SAYS NEW CHIEF INFORMATION OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER WILL BE CHRISTOPH BOEHM Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.