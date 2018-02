Feb 14 (Reuters) - Deutsche Industrie Grundbesitz Ag :

* DGAP-ADHOC: DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG: DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG ACQUIRES TWO COMMERCIAL PROPERTIES IN WUPPERTAL AND REMSCHEID

* DEUTSCHE INDUSTRIE GRUNDBESITZ AG SAYS PURCHASE PRICE OF 13.7 MLN EURO

* DEUTSCHE INDUSTRIE GRUNDBESITZ- ‍TOTAL RENTAL SPACE OF BOTH INDUSTRIAL PARKS AMOUNTS TO APPROX. 36,825 SQM., ANNUALISED RENT OF APPROX. 1.48 MLN EUROS​ Source text for Eikon: Further company coverage: