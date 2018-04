April 19 (Reuters) - Deutsche Industrie Grundbesitz AG:

* DGAP-ADHOC: DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG: ​CAPITAL INCREASE OF DEUTSCHE INDUSTRIE REIT-AG COMPLETELY PLACED

* GROSS PROCEEDS FROM CAPITAL INCREASE FOR COMPANY AMOUNT TO 11,625,031 EUR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)