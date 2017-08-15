BRIEF-Deutsche Konsum Reit 9mth rental income up at EUR 13.8 mln​

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Aug 15 (Reuters) - DEUTSCHE KONSUM REIT AG:
* DGAP-NEWS: DEUTSCHE KONSUM REIT-AG CLOSED THIRD QUARTER 2016/2017 SUCCESSFULLY
* FIRST DIVIDEND OF AT LEAST EUR 20 CENTS PLANNED FOR NEXT FISCAL YEAR
* 9MTH RENTAL INCOME HAS INCREASED BY ROUGHLY 73% FROM EUR 8.0 MILLION TO EUR 13.8 MILLION
* 9M PERIOD RESULT TOTALS EUR 32.8 MILLION (9M 2015/2016: EUR 1.4 MILLION)
* CONFIRMS FORECAST TO ACHIEVE A FFO BETWEEN EUR 10 MILLION AND EUR 11 MILLION (AFFO BETWEEN EUR 8 MILLION AND EUR 9 MILLION) IN FISCAL YEAR 2016/2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)