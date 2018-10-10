BRIEF-Deutsche Lufthansa September Number Of Passengers Up 8.8 Pct

Oct 10 (Reuters) - Deutsche Lufthansa AG:
* SEPTEMBER NUMBER OF PASSENGERS RISES BY 8.8 PERCENT YEAR-ON-YEAR
* SEPTEMBER CAPACITY UTILIZATION INCREASES BY 0.8 PERCENTAGE POINTS TO 84.5 PERCENT
* SEPTEMBER AVAILABLE SEAT KILOMETRES WERE UP 7.3 PERCENT OVER THE PREVIOUS YEAR
* SAYS SEPTEMBER LOAD FACTOR UP 0.8 PERCENT POINTS TO 84.5 PERCENT
* SAYS SEPTEMBER CARGO DEMAND IN REVENUE TONNE-KILOMETRES DOWN 1.6 PERCENT
* SAYS SEPTEMBER PASSENGER TRAFFIC IN TERMS OF REVENUE SEAT KILOMETRES UP 8.3 PERCENT Source text: bit.ly/2C5b8X8 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)