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October 10, 2018 / 11:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Deutsche Lufthansa September Number Of Passengers Up 8.8 Pct

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - Deutsche Lufthansa AG:

* SEPTEMBER NUMBER OF PASSENGERS RISES BY 8.8 PERCENT YEAR-ON-YEAR

* SEPTEMBER CAPACITY UTILIZATION INCREASES BY 0.8 PERCENTAGE POINTS TO 84.5 PERCENT

* SEPTEMBER AVAILABLE SEAT KILOMETRES WERE UP 7.3 PERCENT OVER THE PREVIOUS YEAR

* SAYS SEPTEMBER LOAD FACTOR UP 0.8 PERCENT POINTS TO 84.5 PERCENT

* SAYS SEPTEMBER CARGO DEMAND IN REVENUE TONNE-KILOMETRES DOWN 1.6 PERCENT

* SAYS SEPTEMBER PASSENGER TRAFFIC IN TERMS OF REVENUE SEAT KILOMETRES UP 8.3 PERCENT Source text: bit.ly/2C5b8X8 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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