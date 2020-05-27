Switzerland Market Report
May 27, 2020 / 1:02 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Deutsche Lufthansa Supervisory Board Postpones Decision On Convocation Of EGM

1 Min Read

May 27 (Reuters) - DEUTSCHE LUFTHANSA AG:

* LUFTHANSA SUPERVISORY BOARD POSTPONES DECISION ON CONVOCATION OF GENERAL MEETING

* CONTINUES TO REGARD WSF STABILIZATION MEASURES AS ONLY VIABLE ALTERNATIVE FOR MAINTAINING SOLVENCY

* WILL NOT CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING FOR IMPLEMENTATION OF STABILIZATION MEASURES FOR TIME BEING

* SUPERVISORY BOARD OF DEUTSCHE LUFTHANSA AG DISCUSSED ACCEPTANCE OF STABILIZATION PACKAGE OFFERED BY ECONOMIC STABILIZATION FUND (WSF) OF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, INCLUDING NECESSARY CONVOCATION OF A GENERAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below