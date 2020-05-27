BRIEF-Deutsche Lufthansa Supervisory Board Postpones Decision On Convocation Of EGM

May 27 (Reuters) - DEUTSCHE LUFTHANSA AG:
* LUFTHANSA SUPERVISORY BOARD POSTPONES DECISION ON CONVOCATION OF GENERAL MEETING
* CONTINUES TO REGARD WSF STABILIZATION MEASURES AS ONLY VIABLE ALTERNATIVE FOR MAINTAINING SOLVENCY
* WILL NOT CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING FOR IMPLEMENTATION OF STABILIZATION MEASURES FOR TIME BEING
* SUPERVISORY BOARD OF DEUTSCHE LUFTHANSA AG DISCUSSED ACCEPTANCE OF STABILIZATION PACKAGE OFFERED BY ECONOMIC STABILIZATION FUND (WSF) OF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, INCLUDING NECESSARY CONVOCATION OF A GENERAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)