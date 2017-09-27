FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Deutsche Wohnen successfully repurchases outstanding convertible bonds due 2021
Sections
Featured
New data shows race disparities in Canada's bail system
World
New data shows race disparities in Canada's bail system
Russian tampering of elections is 'warfare': Haley
Russia and U.S. politics
Russian tampering of elections is 'warfare': Haley
WHO edited cancer findings in herbicide review
Special Report
WHO edited cancer findings in herbicide review
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
September 27, 2017 / 6:13 AM / 23 days ago

BRIEF-Deutsche Wohnen successfully repurchases outstanding convertible bonds due 2021

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 27 (Reuters) - DEUTSCHE WOHNEN SE

* DGAP-NEWS: DEUTSCHE WOHNEN SE SUCCESSFULLY REPURCHASED OUTSTANDING CONVERTIBLE BONDS DUE 2021

* DEUTSCHE WOHNEN - ‍SUCCESSFULLY REPURCHASED CONVERTIBLE BONDS DUE 2021 AT INITIAL PURCHASE PRICE EUR 178,500 PER BOND IN NOMINAL AMOUNT OF EUR 100,000​

* ‍WILL PAY INTEREST ACCRUED ON CONVERTIBLE BONDS DUE 2021 AMOUNTING TO EUR 65.26 PER BOND​

* ‍MORE THAN 98 % OF OUTSTANDING AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF EUR 400 MILLION OF BONDS WERE OFFERED BY BONDHOLDERS FOR SALE​

* ‍CONVERTIBLE BONDS DUE 2021 IN NOMINAL AMOUNT OF EUR 6.7 MILLION WILL THUS BE OUTSTANDING​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.