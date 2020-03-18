BRIEF-DEUTZ FY Net Income Down At EUR 52.3 Million

March 18 (Reuters) - DEUTZ AG:
* ACHIEVES ITS TARGETS FOR REVENUE AND THE EBIT MARGIN IN 2019 AND CONFIRMS ITS MEDIUM-TERM TARGETS FOR 2022
* FORECAST FOR 2020 HEAVILY AFFECTED BY WEAK ECONOMIC CONDITIONS
* PROPOSED DIVIDEND OF EUR 0.15 PER SHARE, UNCHANGED ON 2018
* NEW ORDERS TOTALED EUR 1,654.3 MILLION IN 2019, WHICH WAS DOWN BY 15.3 PERCENT ON STRONG FIGURE FOR PREVIOUS YEAR
* IN 2019, OPERATING PROFIT (EBIT BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS) FELL BY 3.9 PERCENT YEAR ON YEAR TO EUR 78.8 MILLION
* SEES YEAR-ON-YEAR DECREASE IN REVENUE IN LOW DOUBLE-DIGIT PERCENTAGE RANGE.
* FALL IN 2020 EBIT MARGIN BEFORE EXCEPTIONAL ITEMS IS EXPECTED TO BE IN MID DOUBLE-DIGIT PERCENTAGE RANGE RELATIVE TO PRIOR-YEAR FIGURE
* ESTABLISHMENT OF SECOND-SOURCE SUPPLIERS WILL ALSO BE A DRAG ON EARNINGS, PARTICULARLY IN FIRST HALF OF 2020
* CANNOT EXCLUDE POSSIBILITY OF ITS BUSINESS AND ITS SUPPLY CHAIN BEING AFFECTED BY OUTBREAK OF CORONAVIRUS
* HAS LAUNCHED AN EFFICIENCY PROGRAM, ‘TRANSFORM FOR GROWTH’, IN ORDER TO COUNTERACT FACTORS THAT ARE EXPECTED TO DEPRESS EARNINGS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)