BRIEF-Devon Energy Q1 Loss Per Share $0.38

Devon Energy Corp:
* DEVON ENERGY REPORTS FIRST-QUARTER 2018 RESULTS
* $1 BILLION SHARE-REPURCHASE PROGRAM UNDERWAY
* Q1 ADJUSTED CORE EARNINGS PER SHARE $0.20 EXCLUDING ITEMS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.20 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY TOTAL REVENUES AND OTHER $3,810 MILLION VERSUS $3,547 MILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY OIL, GAS AND NGL SALES $1,360 MILLION VERSUS $1,309 MILLION REPORTED LAST YEAR
* RAISING FULL-YEAR 2018 OIL PRODUCTION OUTLOOK
* TARGETING ASSET DIVESTITURE PROCEEDS IN EXCESS OF $5 BILLION
* SEES Q2 TOTAL OIL EQUIVALENT PRODUCTION OF 524 MBOE/D - 549 MBOE/D
* SEES FY TOTAL OIL EQUIVALENT PRODUCTION OF 536 MBOE/D - 560 MBOE/D
* IN A SEPARATE TRANSACTION WITHIN BARNETT, FORMED A PARTNERSHIP WITH DOWDUPONT IN APRIL
* SEES FY DEVON CAPITAL EXPENDITURES $2,300 MILLION - $2,550 MILLION; EXCLUDES CAPITAL EXPENDITURES RELATED TO ENLINK
* QTRLY TOTAL OIL EQUIVALENT PRODUCTION NET OF ROYALTIES 544 MBOE/D
* DEVON ENERGY - WILL MONETIZE HALF ITS WORKING INTEREST ACROSS 116 GROSS UNDRILLED LOCATIONS FOR APPROXIMATE $75 MILLION PAYMENT FROM DOW SPREAD OVER 5 YRS
* WILL ALSO DRILL AND OPERATE UP TO 24 WELLS PER YEAR AS PER AGREEMENT WITH DOWDUPONT
* BOARD APPROVED A 33 PERCENT INCREASE TO ITS QUARTERLY COMMON STOCK DIVIDEND TO $0.08 PER SHARE
* Q1 REVENUE VIEW $3.89 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: