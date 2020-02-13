BRIEF-Dexcom Reports Q4 Earnings Per Share $1.00

Feb 13 (Reuters) - DexCom Inc:
* DEXCOM REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.15
* Q4 REVENUE $462.8 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $442.4 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.74 — REFINITIV IBES DATA
* SEES 2020 NON-GAAP ADJUSTED EBITDA MARGIN OF APPROXIMATELY 23%
* SEES 2020 NON-GAAP OPERATING MARGIN OF APPROXIMATELY 13%
* SEES 2020 NON-GAAP OPERATING MARGIN OF APPROXIMATELY 13%
* SEES 2020 GROSS PROFIT MARGIN OF APPROXIMATELY 64% Source text for Eikon: Further company coverage: