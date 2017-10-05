FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Dexia to collaborate with Cognizant on IT and business process services
Sections
Featured
Trump’s Iran decision hurts chance of a North Korea deal
Commentary
Trump’s Iran decision hurts chance of a North Korea deal
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
Economy
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
New data shows race disparities in Canada's bail system
Exclusive
World
New data shows race disparities in Canada's bail system
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
October 5, 2017 / 6:59 AM / 15 days ago

BRIEF-Dexia to collaborate with Cognizant on IT and business process services

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - DEXIA SA:

* SIGNS AGREEMENT WITH COGNIZANT TO COLLABORATE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS PROCESS SERVICES

* 150 DEXIA EMPLOYEES TO MOVE TO COGNIZANT COMPANY IN FRANCE WHERE DEXIA WILL TRANSFER CERTAIN IT AND BUSINESS PROCESS SERVICES

* ‍ANNOUNCES SIGNING OF 10-YEAR AGREEMENT WITH COGNIZANT

* TRANSFER OF IT SERVICES TO TAKE PLACE BY NOVEMBER 2017 AND OF BUSINESS OPERATIONS BY MAY 2018 AT LATEST

* EXPECTS POTENTIAL SAVINGS OF APPROXIMATELY EUR 100 MILLION TO BE MADE OVER LIFETIME OF AGREEMENT WITH COGNIZANT

* ‍LONG-TERM AGREEMENT TO ENABLE OPERATIONAL EFFICIENCIES, LOWER COSTS AND REDUCE OPERATIONAL RISKS FOR DEXIA​ Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.