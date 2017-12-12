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BRIEF-Dextera Surgical Files For Chapter 11 Bankruptcy
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#Market News
December 12, 2017 / 1:40 PM / in 2 hours

BRIEF-Dextera Surgical Files For Chapter 11 Bankruptcy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 12 (Reuters) - Dextera Surgical Inc:

* DEXTERA SURGICAL FILES FOR CHAPTER 11 BANKRUPTCY AND SIGNS ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH AESCULAP, INC.

* DEXTERA SURGICAL INC - ‍VOLUNTARY CHAPTER 11 PETITION WAS FILED IN UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR DISTRICT OF DELAWARE​

* DEXTERA SURGICAL INC - ENTERED INTO AN ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH AESCULAP INC, AN AFFILIATE OF B. BRAUN GROUP, FOR APPROXIMATELY $17.3 MILLION​

* DEXTERA SURGICAL - PROPOSED BIDDING PROCEDURES WOULD REQUIRE PARTIES TO SUBMIT COMPETITIVE BINDING OFFERS TO BUY CO‘S ASSETS

* DEXTERA SURGICAL INC - ‍NEGOTIATED WITH AESCULAP FOR DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING​

* DEXTERA SURGICAL - FINAL SALE APPROVAL HEARING ANTICIPATED TO TAKE PLACE SHORTLY AFTER AUCTION OF CO‘S ASSETS, ANTICIPATED CLOSING TO OCCUR BY EARLY 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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