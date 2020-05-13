Healthcare
May 13, 2020 / 9:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-DiaMedica Announces Results In Top-Line Data From Phase II Remedy Acute Ischemic Stroke Study

1 Min Read

May 13 (Reuters) - DiaMedica Therapeutics Inc:

* DIAMEDICA THERAPEUTICS - ANNOUNCES RESULTS IN TOP-LINE DATA FROM PHASE II REMEDY ACUTE ISCHEMIC STROKE STUDY & GIVES BUSINESS UPDATE, Q1 2020 FINANCIAL RESULTS

* DIAMEDICA THERAPEUTICS - DM199 MET PRIMARY SAFETY,TOLERABILITY ENDPOINTS IN REMEDY STUDY TOP-LINE DATA

* DIAMEDICA THERAPEUTICS INC - CASH AND INVESTMENTS OF $12.6 MILLION; RUNWAY THROUGH 2021

* DIAMEDICA THERAPEUTICS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.19 Source text: (bit.ly/2WOT1NQ) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below