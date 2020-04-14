Healthcare
April 14, 2020 / 1:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Diamyd Medical Is Granted Patent For Diabetes Vaccine Diamyd(®)

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Diamyd Medical AB:

* THE EUROPEAN PATENT OFFICE GRANTS PATENT FOR INTRALYMPHATIC ADMINISTRATION OF THE DIABETES VACCINE DIAMYD®

* GRANTED PATENT IS VALID UNTIL 2035 AND PROVIDES CENTRAL PROTECTION FOR DIABETES VACCINE DIAMYD(®)

* PATENT PROTECTS INTRALYMPHATIC ADMINISTRATION METHOD THAT IS NOW BEING EVALUATED IN PHASE IIB TRIAL DIAGNODE-2 AND WHICH PREVIOUSLY SHOWED POSITIVE RESULTS IN PHASE I/II TRIAL DIAGNODE-1 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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