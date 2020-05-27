Healthcare
May 27, 2020 / 10:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Diamyd Medical: Results From Clinical Trial With Diamyd In Children At High Risk For Type 1 Diabetes

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Diamyd Medical AB:

* RESULTS FROM CLINICAL TRIAL WITH DIAMYD[®] IN CHILDREN AT HIGH RISK FOR TYPE 1 DIABETES

* RESULTS SHOWED THAT OVER COURSE OF TWO YEARS, ONE INDIVIDUAL IN DIAMYD(®) ARM AND TWO INDIVIDUALS IN PLACEBO ARM WERE DIAGNOSED

* NO SAFETY CONCERNS WERE RAISED AND SAFETY PROFILE WAS COMPARABLE BETWEEN ACTIVE ARM AND PLACEBO ARM

* RESULTS FROM COMPANY’S EUROPEAN PHASE IIB TRIAL DIAGNODE-2 ARE EXPECTED TO BE PRESENTED IN Q3 OF 2020. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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