Healthcare
May 4, 2020 / 11:16 AM / in 2 hours

BRIEF-Diamyd Presents Findings From Part Of Clinical Trial With Remygen

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Diamyd Medical AB:

* PROMISING FINDINGS FROM THE FIRST PART OF A CLINICAL TRIAL WITH REMYGEN[®]

* PRESENTS PRELIMINARY RESULTS SHOWING THAT TRIAL PARTICIPANTS’ BLOOD SUGAR CONTROL IMPROVED OVER NINE-DAY TREATMENT PERIOD.

* RESULTS ALSO SUPPORT A SURPRISING PROTECTIVE EFFECT OF REMYGEN(®) DURING HYPOGLYCAEMIA, THAT IS, DURING SHARPLY LOWERED BLOOD SUGAR LEVELS

* PATENT-PENDING RESULTS SHOW THAT TIME THAT PARTICIPANTS SPENT IN TARGET RANGE FOR BLOOD SUGAR INCREASED DURING TREATMENT

* RESULTS SURPRISINGLY SHOW THAT PROTECTIVE MECHANISMS THAT COUNTERACT HYPOGLYCEMIA IMPROVED DURING TREATMENT PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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