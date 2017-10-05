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BRIEF-DIANA CONTAINERSHIPS AGREES TO SELL UP TO SEVEN VESSELS
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October 5, 2017 / 3:05 PM / in 15 days

BRIEF-DIANA CONTAINERSHIPS AGREES TO SELL UP TO SEVEN VESSELS

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 5 (Reuters) - Diana Containerships Inc

* DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES AGREEMENT TO SELL UP TO SEVEN VESSELS

* DEAL FOR ‍US$104.0 MILLION​

* ‍ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SELL UP TO SEVEN OF ITS CONTAINERSHIP VESSELS TO AN UNAFFILIATED THIRD PARTY​

* EXPECTS ANY VESSEL SALES PURSUANT TO AGREEMENT TO BE COMPLETED DURING Q1 2018, SUBJECT TO EXTENSION UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES​

* NET PROCEEDS FROM SALE OF VESSELS TO BE USED BY CO TO REPAY INDEBTEDNESS UNDER PREVIOUSLY ANNOUNCED CREDIT AGREEMENTS WITH ADDIEWELL Source text for Eikon: Further company coverage:

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