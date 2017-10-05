BRIEF-DIANA CONTAINERSHIPS AGREES TO SELL UP TO SEVEN VESSELS

Oct 5 (Reuters) - Diana Containerships Inc
* DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES AGREEMENT TO SELL UP TO SEVEN VESSELS
* ENTERED INTO AN AGREEMENT TO SELL UP TO SEVEN OF ITS CONTAINERSHIP VESSELS TO AN UNAFFILIATED THIRD PARTY
* EXPECTS ANY VESSEL SALES PURSUANT TO AGREEMENT TO BE COMPLETED DURING Q1 2018, SUBJECT TO EXTENSION UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES
* NET PROCEEDS FROM SALE OF VESSELS TO BE USED BY CO TO REPAY INDEBTEDNESS UNDER PREVIOUSLY ANNOUNCED CREDIT AGREEMENTS WITH ADDIEWELL Source text for Eikon: Further company coverage: