FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Market News
February 1, 2018 / 2:25 PM / in 3 hours

BRIEF-Diana Containerships Announces Direct Continuation Of Time Charter Contract

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Diana Containerships Inc:

* DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES DIRECT CONTINUATION OF TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V SAGITTA WITH HAPAG-LLOYD

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - GROSS CHARTER RATE IS US$8,400 PER DAY, MINUS A 1.25% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - NEW CHARTER PERIOD WILL COMMENCE ON FEBRUARY 15, 2018

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - GROSS CHARTER RATE PAID TO THIRD PARTIES, FOR A PERIOD OF MINIMUM THREE MONTHS TO MAXIMUM FIVE MONTH Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.