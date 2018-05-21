BRIEF-Diana Containerships Announces Sale Of Another Post-Panamax Container Vessel

May 21 (Reuters) - Diana Containerships Inc:
* PRESS RELEASE - DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES THE SALE OF ANOTHER POST-PANAMAX CONTAINER VESSEL, THE M/V PUELO
* DIANA CONTAINERSHIPS - SIGNED MEMORANDUM OF AGREEMENT TO SELL TO UNAFFILIATED THIRD PARTY “PUELO” FOR SALE PRICE OF US$20.5 MILLION BEFORE COMMISSIONS
* DIANA CONTAINERSHIPS INC - EXPECTS TO USE WHOLE OR PART OF NET PROCEEDS FROM SALE OF VESSEL TO PREPAY EXISTING INDEBTEDNESS
* DIANA CONTAINERSHIPS INC - EXPECTS TO USE WHOLE OR PART OF PROCEEDS TO PREPAY EXISTING INDEBTEDNESS BASED ON OUTSTANDING AMOUNT OF SUCH INDEBTEDNESS
* DIANA CONTAINERSHIPS INC - 2006-BUILT VESSEL “PUELO” DELIVERY TO BUYER BY LATEST JUNE 30, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: