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May 21, 2018 / 1:43 PM / in an hour

BRIEF-Diana Containerships Announces Sale Of Another Post-Panamax Container Vessel

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Diana Containerships Inc:

* PRESS RELEASE - DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES THE SALE OF ANOTHER POST-PANAMAX CONTAINER VESSEL, THE M/V PUELO

* DIANA CONTAINERSHIPS - SIGNED MEMORANDUM OF AGREEMENT TO SELL TO UNAFFILIATED THIRD PARTY “PUELO” FOR SALE PRICE OF US$20.5 MILLION BEFORE COMMISSIONS

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - EXPECTS TO USE WHOLE OR PART OF NET PROCEEDS FROM SALE OF VESSEL TO PREPAY EXISTING INDEBTEDNESS

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - EXPECTS TO USE WHOLE OR PART OF PROCEEDS TO PREPAY EXISTING INDEBTEDNESS BASED ON OUTSTANDING AMOUNT OF SUCH INDEBTEDNESS

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - 2006-BUILT VESSEL “PUELO” DELIVERY TO BUYER BY LATEST JUNE 30, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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