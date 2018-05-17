BRIEF-Diana Containerships Inc. Announces The Sale Of A Post-Panamax Container Vessel, The M/V Hamburg

May 17 (Reuters) - Diana Containerships Inc:
* PRESS RELEASE - DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES THE SALE OF A POST-PANAMAX CONTAINER VESSEL, THE M/V HAMBURG
* DIANA CONTAINERSHIPS - SIGNED, THROUGH UNIT, A AGREEMENT TO SELL 2009-BUILT VESSEL “HAMBURG”, FOR SALE PRICE OF US$21.0 MILLION BEFORE COMMISSIONS.
* DIANA CONTAINERSHIPS INC - NET PROCEEDS FROM SALE OF VESSEL ARE EXPECTED TO BE USED TO PREPAY PART OF EXISTING INDEBTEDNESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)