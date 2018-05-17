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May 17, 2018 / 1:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Diana Containerships Inc. Announces The Sale Of A Post-Panamax Container Vessel, The M/V Hamburg

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Diana Containerships Inc:

* PRESS RELEASE - DIANA CONTAINERSHIPS INC. ANNOUNCES THE SALE OF A POST-PANAMAX CONTAINER VESSEL, THE M/V HAMBURG

* DIANA CONTAINERSHIPS - SIGNED, THROUGH UNIT, A AGREEMENT TO SELL 2009-BUILT VESSEL “HAMBURG”, FOR SALE PRICE OF US$21.0 MILLION BEFORE COMMISSIONS.

* DIANA CONTAINERSHIPS INC - NET PROCEEDS FROM SALE OF VESSEL ARE EXPECTED TO BE USED TO PREPAY PART OF EXISTING INDEBTEDNESS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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