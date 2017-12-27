FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 27, 2017 / 2:09 PM / in 2 hours

BRIEF-Diana Shipping Announces Direct Continuation Of Time Charter Contract For M/V Leto With Glencore

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - Diana Shipping Inc:

* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES DIRECT CONTINUATION OF TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V LETO WITH GLENCORE

* DIANA SHIPPING INC- NEW CHARTER PERIOD IS EXPECTED TO COMMENCE ON JANUARY 3, 2018

* DIANA SHIPPING - THROUGH SEPARATE UNIT, CO AGREED TO EXTEND PRESENT TIME CHARTER CONTRACT WITH GLENCORE AGRICULTURE, ROTTERDAM, FOR M/V LETO

* DIANA SHIPPING INC- EMPLOYMENT EXTENSION OF “LETO” EXPECTED TO GENERATE ABOUT $6 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER

* DIANA SHIPPING SAYS ‍GROSS CHARTER RATE IS US$12,500 PER DAY MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.