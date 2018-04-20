BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter Contract For M/V Arethusa With Glencore

April 20 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V ARETHUSA WITH GLENCORE
* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON APRIL 25, 2018
* DIANA SHIPPING INC - M/V ARETHUSA IS CURRENTLY CHARTERED AT A GROSS CHARTER RATE OF US$7,200 PER DAY, MINUS A 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES
* DIANA SHIPPING INC - EMPLOYMENT IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT US$4.54 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER
* DIANA SHIPPING INC - M/V ARETHUSA IS CURRENTLY CHARTERED, AS PREVIOUSLY ANNOUNCED, TO NOBLE RESOURCES INTERNATIONAL PTE. LTD., SINGAPORE
* DIANA SHIPPING- GROSS CHARTER RATE IS $12,600/DAY,MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES,FOR MINIMUM OF 12 TO MAXIMUM OF 15 MONTHS FOR M/V ARETHUSA Source text for Eikon: Further company coverage: