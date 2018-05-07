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May 7, 2018 / 12:43 PM / in 16 minutes

BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter Contract For M/V Houston With SwissMarine

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Diana Shipping Inc:

* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V HOUSTON WITH SWISSMARINE

* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON MAY 9, 2018

* DIANA SHIPPING - M/V HOUSTON IS CURRENTLY CHARTERED AT A GROSS CHARTER RATE OF US$10,000 PER DAY, MINUS A 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES.

* DIANA SHIPPING - CHARTER OF M/V HOUSTON IS EXPECTED TO COMMENCE ON MAY 9

* DIANA SHIPPING - M/V HOUSTON EMPLOYMENT IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $4.85 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER

* DIANA SHIPPING INC - THROUGH A UNIT, CO ENTERED TIME CHARTER CONTRACT WITH SWISSMARINE SERVICES FOR ONE OF ITS CAPESIZE DRY BULK VESSELS, M/V HOUSTON

* DIANA SHIPPING - M/V HOUSTON NEW GROSS CHARTER RATE IS $19,000/DAY, MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES, FOR ABOUT 9 MONTHS TO ABOUT 11 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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