BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter Contract For M/V Houston With SwissMarine

May 7 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V HOUSTON WITH SWISSMARINE
* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON MAY 9, 2018
* DIANA SHIPPING - M/V HOUSTON IS CURRENTLY CHARTERED AT A GROSS CHARTER RATE OF US$10,000 PER DAY, MINUS A 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES.
* DIANA SHIPPING - CHARTER OF M/V HOUSTON IS EXPECTED TO COMMENCE ON MAY 9
* DIANA SHIPPING - M/V HOUSTON EMPLOYMENT IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $4.85 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER
* DIANA SHIPPING INC - THROUGH A UNIT, CO ENTERED TIME CHARTER CONTRACT WITH SWISSMARINE SERVICES FOR ONE OF ITS CAPESIZE DRY BULK VESSELS, M/V HOUSTON
* DIANA SHIPPING - M/V HOUSTON NEW GROSS CHARTER RATE IS $19,000/DAY, MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES, FOR ABOUT 9 MONTHS TO ABOUT 11 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: