BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter Contract For M/V San Francisco With Koch

May 10 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V SAN FRANCISCO WITH KOCH
* DIANA SHIPPING INC - EMPLOYMENT IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $6.96 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER
* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON MAY 13, 2018
* DIANA SHIPPING INC - THE EMPLOYMENT IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT US$6.96 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER
* DIANA SHIPPING - GROSS CHARTER RATE OF M/V SAN FRANCISCO IS $24,000/DAY FOR A PERIOD OF APPROXIMATELY 10 MONTHS TO 12 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)