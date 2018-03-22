BRIEF-Diana Shipping Announces Time Charter For M/V New Orleans With SwissMarine

March 22 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V NEW ORLEANS WITH SWISSMARINE
* DIANA SHIPPING INC - GROSS CHARTER RATE IS US$21,000 PER DAY, MINUS A 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES
* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON MARCH 25, 2018
* DIANA SHIPPING INC - EMPLOYMENT IS ANTICIPATED TO GENERATE APPROXIMATELY $6.93 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER Source text for Eikon: Further company coverage: