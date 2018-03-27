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March 27, 2018 / 12:38 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract For M/V Aliki With Swissmarine

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Diana Shipping Inc:

* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V ALIKI WITH SWISSMARINE

* DIANA SHIPPING INC - GROSS CHARTER RATE IS US$18,000 PER DAY FOR MINIMUM 20 MONTHS TO MAXIMUM 22 MONTHS

* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON APRIL 4, 2018

* DIANA SHIPPING INC - EMPLOYMENT EXPECTED TO GENERATE ABOUT $10.8 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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