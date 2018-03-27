BRIEF-Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract For M/V Aliki With Swissmarine

March 27 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V ALIKI WITH SWISSMARINE
* DIANA SHIPPING INC - GROSS CHARTER RATE IS US$18,000 PER DAY FOR MINIMUM 20 MONTHS TO MAXIMUM 22 MONTHS
* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON APRIL 4, 2018
* DIANA SHIPPING INC - EMPLOYMENT EXPECTED TO GENERATE ABOUT $10.8 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)