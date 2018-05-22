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May 22, 2018 / 1:24 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract For M/V P. S. Palios With Koch

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Diana Shipping Inc:

* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V P. S. PALIOS WITH KOCH

* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON MAY 24, 2018

* DIANA SHIPPING INC - M/V P. S. PALIOS CURRENTLY CHARTERED AT GROSS CHARTER RATE OF US$10,550 PER DAY, MINUS A 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES

* DIANA SHIPPING - EMPLOYMENT OF M/V P. S. PALIOS IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $6.51 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER

* DIANA SHIPPING - M/V P. S. PALIOS GROSS CHARTER RATE IS $17,350/DAY, MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES, FOR ABOUT 13 MONTHS TO MAXIMUM 15 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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