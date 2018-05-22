BRIEF-Diana Shipping Inc. Announces Time Charter Contract For M/V P. S. Palios With Koch

May 22 (Reuters) - Diana Shipping Inc:
* DIANA SHIPPING INC. ANNOUNCES TIME CHARTER CONTRACT FOR M/V P. S. PALIOS WITH KOCH
* DIANA SHIPPING INC - CHARTER IS EXPECTED TO COMMENCE ON MAY 24, 2018
* DIANA SHIPPING INC - M/V P. S. PALIOS CURRENTLY CHARTERED AT GROSS CHARTER RATE OF US$10,550 PER DAY, MINUS A 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES
* DIANA SHIPPING - EMPLOYMENT OF M/V P. S. PALIOS IS ANTICIPATED TO GENERATE ABOUT $6.51 MILLION OF GROSS REVENUE FOR MINIMUM SCHEDULED PERIOD OF TIME CHARTER
* DIANA SHIPPING - M/V P. S. PALIOS GROSS CHARTER RATE IS $17,350/DAY, MINUS 5% COMMISSION PAID TO THIRD PARTIES, FOR ABOUT 13 MONTHS TO MAXIMUM 15 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: