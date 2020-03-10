Healthcare
March 10, 2020 / 7:50 AM / Updated an hour ago

BRIEF-DiaSorin Completes Studies For Launch Of Rapid Response Molecular Test For Covid-19

1 Min Read

March 10 (Reuters) - DiaSorin SpA:

* COMPLETED THE STUDIES TO SUPPORT THE LAUNCH BY THE END OF MARCH 2020 OF A RAPID RESPONSE MOLECULAR DIAGNOSTIC TEST FOR THE CURRENT NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

* PRODUCT EXPECTED TO BE LAUNCHED IN EUROPE CE MARKED AND SUBMITTED TO FDA UNDER EMERGENCY USE AUTHORIZATION PROCESS BY END OF MARCH 2020

* TEST IS DESIGNED FOR THE LIAISON® MDX INSTRUMENT USING ITS DIRECT AMPLIFICATION DISC TECHNOLOGY (DAD)

* TEST TO ENABLE SAMPLE-TO-ANSWER RESULTS WITHIN 60 MINUTES COMPARED TO 5-7 HOURS CURRENTLY NECESSARY TO REPORT PATIENT RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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