BRIEF-DIC Asset ‍9mth FFO up at EUR 48.1 mln

Nov 3 (Reuters) - DIC ASSET AG:
* DGAP-NEWS: DIC ASSET AG: STRONG THIRD QUARTER WITH 30-PERCENT GROWTH IN FFO
* 9MTH PROFIT FOR PERIOD SURGED BY 48 PERCENT TO EUR 33.4 MILLION YEAR ON YEAR (9M 2016: EUR 22.5 MILLION)
* 9MTH FFO EQUALLED EUR 48.1 MILLION, WHICH IMPLIES A YEAR-ON-YEAR INCREASE BY 30 PERCENT
* EUR 85.7 MILLION GROSS RENTAL INCOME IN 9MTH; LIKE-FOR-LIKE GROWTH 1.1 PERCENT
* REAFFIRMED FORECAST OF OPERATING TARGETS FOR FINANCIAL YEAR 2017
* FOR 2017TARGETS A ONE-OFF SPECIAL DIVIDEND IN AMOUNT OF AT LEAST 20 CENTS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)