BRIEF-Dicerna Pharmaceuticals Q1 Loss Per Share $0.30

May 14 (Reuters) - Dicerna Pharmaceuticals Inc:
* DICERNA REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE
* DICERNA PHARMACEUTICALS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.30
* DICERNA PHARMACEUTICALS INC - BELIEVES THAT IT HAS SUFFICIENT CASH TO FUND EXECUTION OF ITS CURRENT CLINICAL AND OPERATING PLAN THROUGH 2019
* DICERNA PHARMACEUTICALS INC - FOR THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2018, DICERNA RECOGNIZED $1.5 MILLION OF REVENUE ASSOCIATED WITH BI AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: