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May 14, 2018 / 8:13 PM / in 2 hours

BRIEF-Dicerna Pharmaceuticals Q1 Loss Per Share $0.30

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Dicerna Pharmaceuticals Inc:

* DICERNA REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE

* DICERNA PHARMACEUTICALS INC - QTRLY LOSS PER SHARE $0.30

* DICERNA PHARMACEUTICALS INC - BELIEVES THAT IT HAS SUFFICIENT CASH TO FUND EXECUTION OF ITS CURRENT CLINICAL AND OPERATING PLAN THROUGH 2019

* DICERNA PHARMACEUTICALS INC - FOR THREE-MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2018, DICERNA RECOGNIZED $1.5 MILLION OF REVENUE ASSOCIATED WITH BI AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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