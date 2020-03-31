Healthcare
March 31, 2020 / 11:51 AM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-Dicerna Provides Initial Observations From Phyox™3 Trial Of Nedosiran For Treatment Of Primary Hyperoxaluria

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Dicerna Pharmaceuticals Inc:

* DICERNA PROVIDES INITIAL OBSERVATIONS FROM PHYOX™3 TRIAL OF NEDOSIRAN FOR TREATMENT OF PRIMARY HYPEROXALURIA AND AN UPDATE ON DATA PRESENTATION PLAN

* DICERNA PHARMACEUTICALS - PRELIM INTERIM DATA FROM PHYOX 3 SHOW NORMALIZATION/NEAR-NORMALIZATION OF OXALATE LEVELS IN FIRST SUBSET OF 4 PATIENTS

* DICERNA PHARMACEUTICALS INC - NEDOSIRAN MULTIDOSE DATA TO BE PRESENTED AT OXALEUROPE MEETING NOW RESCHEDULED TO JUNE 16 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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