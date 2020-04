April 23 (Reuters) - Dicot AB:

* DICOT GENOMFÖR PARTIELLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 21,8 MSEK

* DICOT AB - CARRIES OUT PARTIALLY GUARANTEED RIGHTS ISSUE OF ABOUT SEK 21.8 MILLION

* DICOT AB - SUBSCRIPTION PERIOD FOR THE RIGHTS ISSUE WILL RUN FROM JUNE 4 THROUGH JUNE 18, 2020

* DICOT AB - SUBSCRIPTION PRICE IS SEK 4,00 PER UNIT