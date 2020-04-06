BRIEF-D'ieteren: COVID-19 Will Have Significant Impact On FY 2020

April 6 (Reuters) - D’Ieteren SA:
* COVID-19 WILL HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON D’IETEREN’S FY 2020 RESULTS
* OUTLOOK FOR YEAR HAS BECOME HIGHLY UNCERTAIN DUE TO LACK OF CLARITY ON DURATION AND ECONOMIC IMPACT OF LOCKDOWNS
* CONTINUES TO LOOK FOR INTERESTING M&A OPPORTUNITIES THAT ARE CONSISTENT WITH D’IETEREN’S INVESTMENT STRATEGY
* COVID-19: IMPACT AND MEASURES
* MOLESKINE HAS PUT IN PLACE MULTIPLE COST CONTAINMENT AND CASH PROTECTION MEASURES
* MOLESKINE’S ACTIVITIES IN CHINA WERE IMPACTED BY COVID-19 FROM END OF JANUARY.
* MOLESKINE STORES IN EUROPE AND US ARE CURRENTLY CLOSED BUT THEY HAVE REOPENED IN APAC WITH SHORTER OPENING TIMES
* MOLESKINE WHOLESALE AND B2B CHANNELS ARE AFFECTED BY IMPACT OF LOCKDOWNS ON CLIENTS
* BELRON COST CONTAINMENT AND CASH MANAGEMENT MEASURES HAVE BEEN ACTIVATED IN ALL COUNTRIES TO MINIMIZE CASH BURN
* BELRON PROJECTS ARE ON HOLD AND CAPEX SPENDING HAS ALSO BEEN POSTPONED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)