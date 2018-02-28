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February 28, 2018 / 5:11 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-D'Ieteren FY Operating Income Up At 96.3 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - D‘IETEREN SA:

* AIMS 2018 ‍MID-TO-HIGH SINGLE DIGIT IMPROVEMENT’ IN ADJUSTED CONSOLIDATED RESULT BEFORE TAX, GROUP‘S SHARE​

* ‍PROPOSES STABLE GROSS ORDINARY DIVIDEND OF EUR 0.95 PER SHARE, GROSS EXTRAORDINARY DIVIDEND OF EUR 2.85 PER SHARE​

* FY OPERATING INCOME EUR ‍​96.3 MILLION VERSUS EUR 92.1 MILLION YEAR AGO

* FY CONSOLIDATED SALES EUR ‍​6.94 BILLION VERSUS 6.47 BILLION YEAR AGO

* FY RESULT FOR THE PERIOD EUR ‍​114.9 MILLION VERSUS EUR 51.7 MILLION YEAR AGO Source text: bit.ly/2otC23q Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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