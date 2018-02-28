BRIEF-D'Ieteren FY Operating Income Up At 96.3 Million Euros

Feb 28 (Reuters) - D‘IETEREN SA:
* AIMS 2018 MID-TO-HIGH SINGLE DIGIT IMPROVEMENT’ IN ADJUSTED CONSOLIDATED RESULT BEFORE TAX, GROUP‘S SHARE
* PROPOSES STABLE GROSS ORDINARY DIVIDEND OF EUR 0.95 PER SHARE, GROSS EXTRAORDINARY DIVIDEND OF EUR 2.85 PER SHARE
* FY OPERATING INCOME EUR 96.3 MILLION VERSUS EUR 92.1 MILLION YEAR AGO
* FY CONSOLIDATED SALES EUR 6.94 BILLION VERSUS 6.47 BILLION YEAR AGO
* FY RESULT FOR THE PERIOD EUR 114.9 MILLION VERSUS EUR 51.7 MILLION YEAR AGO Source text: bit.ly/2otC23q Further company coverage: (Gdynia Newsroom)