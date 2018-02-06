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February 6, 2018 / 6:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Digia Q4 Operating Profit At EUR ‍1.1​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - DIGIA OYJ:

* REG-DIGIA PLC FINANCIAL STATEMENT BULLETIN 2017: DIGIA‘S GROWTH ACCELERATED - NET SALES UP 18% IN THE FOURTH QUARTER

* Q4 NET SALES EUR ‍28.0​ MILLION VERSUS EUR 23.7 MILLION YEAR AGO

* Q4 OPERATING PROFIT EUR ‍1.1​ MILLION VERSUS EUR 1.6 MILLION YEAR AGO

* ‍NET SALES CONTINUES TO INCREASE AND OPERATING PROFIT IMPROVES SIGNIFICANTLY COMPARED TO 2017​

* ‍PROPOSES PAYMENT OF A DIVIDEND OF EUR 0.04 PER SHARE (EUR 0.08 IN 2016)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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