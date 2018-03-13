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March 13, 2018 / 6:12 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Digital Football Business Dugout Agrees To Acquire Ballball And Form Strategic Alliance With News Corp 

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - News Corp:

* DIGITAL FOOTBALL BUSINESS DUGOUT AGREES TO ACQUIRE BALLBALL AND FORM STRATEGIC ALLIANCE WITH NEWS CORP TO DRIVE ASIA GROWTH

* NEWS CORP - NEWS CORP TO BECOME PARTNER AND SHAREHOLDER IN DUGOUT SE ASIA

* NEWS CORP - THE ACQUISITION WILL LEAD TO CREATION OF A NEW DUGOUT ENTITY - DUGOUT SE ASIA - WHICH WILL BE HEADQUARTERED IN SINGAPORE

* NEWS CORP SAYS REVEALED PLANS FOR LANDMARK ACQUISITION BY DUGOUT OF CO’S MOBILE AND ONLINE PLATFORM BALLBALL

* NEWS CORP - DUGOUT WILL BE MAJORITY SHAREHOLDER OF DUGOUT SE ASIA, CO WILL ALSO HAVE A STAKE IN NEW BUSINESS

* NEWS CORP SAYS BALLBALL TO BECOME PART OF NEW ENTITY - DUGOUT SE ASIA Source text for Eikon: Further company coverage:

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