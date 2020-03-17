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March 17, 2020 / 11:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Digitalist Group Initiates Co-Operation Negotiations Concerning All Of The Group’S Employees

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Digitalist Group Oyj:

* REG-DIGITALIST GROUP INITIATES CO-OPERATION NEGOTIATIONS CONCERNING ALL OF THE GROUP’S EMPLOYEES

* NEGOTIATIONS CONCERN ALL OF COMPANY’S EMPLOYEES IN FINLAND

* CORRESPONDING PERSONNEL ADJUSTMENT MEASURES WILL ALSO BE TAKEN IN DIGITALIST GROUP’S FOREIGN SUBSIDIARIES.

* ON CORONAVIRUS: POSSIBLE REDUCTION OF EMPLOYEES IS ESTIMATED TO AFFECT NOT MORE THAN NINE (9) EMPLOYEES IN FINLAND

* POSSIBLE REDUCTION OF EMPLOYEES IS ESTIMATED TO AFFECT NOT MORE THAN NINE (9) EMPLOYEES IN FINLAND

* CO-OPERATION NEGOTIATIONS ARE TENTATIVELY ESTIMATED TO LEAD TEMPORARY LAYOFFS (FULL OR PART TIME), UP-TO 90 DAYS AT MOST AND TO A POTENTIAL REDUCTION IN NUMBER OF EMPLOYEES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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