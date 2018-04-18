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April 18, 2018 / 6:30 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Dignity Says FY Results Will Be Ahead Of Current Market Expectations

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - Dignity PLC:

* EXPECTED TRADING IN 2018 TO BE VOLATILE AS RELATIONSHIP BETWEEN FUNERAL PRICE, SERVICE AND VOLUME WOULD TAKE TIME TO SETTLE DOWN

* BOARD STILL BELIEVES IT IS TOO EARLY TO CONCLUDE Q1 TRADING EXPERIENCED IS INDICATIVE OF LIKELY FUNERAL PRICE / VOLUME MIX GOING FORWARD

* SAYS BASED ON Q1 RESULTS BELIEVE THAT RESULTS FOR FULL YEAR WILL BE AHEAD OF CURRENT MARKET EXPECTATIONS

* Q1 REVENUE WAS APPROXIMATELY £95 MILLION COMPARED TO £93 MILLION IN PRIOR YEAR

* Q1 EBIT WAS APPROXIMATELY £37.5 MILLION IN LINE WITH PRIOR YEAR

* RESULTS FOR FULL YEAR WILL BE AHEAD OF CURRENT MARKET EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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