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May 2, 2018 / 12:15 PM / in 2 hours

BRIEF-Dine Brands Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $1.11

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Dine Brands Global Inc:

* DINE BRANDS GLOBAL, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.92

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.10 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY TOTAL REVENUES $188.2 MILLION VERSUS $191.5 MILLION

* APPLEBEE’S DOMESTIC SYSTEM-WIDE COMPARABLE SAME-RESTAURANT SALES INCREASED 3.3% FOR Q1 OF 2018

* IHOP’S DOMESTIC SYSTEM-WIDE COMPARABLE SAME-RESTAURANT SALES INCREASED 1.0% FOR Q1 OF 2018

* REITERATES ITS FINANCIAL PERFORMANCE GUIDANCE FOR FISCAL 2018 CONTAINED IN PRESS RELEASE ISSUED ON FEBRUARY 20, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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