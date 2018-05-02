BRIEF-Dine Brands Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $1.11

May 2 (Reuters) - Dine Brands Global Inc:
* DINE BRANDS GLOBAL, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.10 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY TOTAL REVENUES $188.2 MILLION VERSUS $191.5 MILLION
* APPLEBEE’S DOMESTIC SYSTEM-WIDE COMPARABLE SAME-RESTAURANT SALES INCREASED 3.3% FOR Q1 OF 2018
* IHOP’S DOMESTIC SYSTEM-WIDE COMPARABLE SAME-RESTAURANT SALES INCREASED 1.0% FOR Q1 OF 2018
* REITERATES ITS FINANCIAL PERFORMANCE GUIDANCE FOR FISCAL 2018 CONTAINED IN PRESS RELEASE ISSUED ON FEBRUARY 20, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: