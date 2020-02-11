BRIEF-Diodes Reports Q4 Earnings Per Share $0.90

Feb 11 (Reuters) - Diodes Inc:
* ORPORATED REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL 2019 FINANCIAL RESULTS
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.65
* Q4 REVENUE $301.2 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $300 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.63 — REFINITIV IBES DATA
* SEES Q1 2020 EXPECT REVENUE TO BE APPROXIMATELY $290 MILLION, PLUS OR MINUS 3 PERCENT
* FOR THE FIRST QUARTER OF 2020, EXPECT REVENUE TO BE APPROXIMATELY $290 MILLION, PLUS OR MINUS 3 PERCENT
* EXPECT GAAP GROSS MARGIN TO BE 35.0 PERCENT, PLUS OR MINUS 1 PERCENT FOR Q1 2020
* DIODES - Q1 GUIDANCE REFLECTS DELAYED START TO MANUFACTURING PRODUCTION FOLLOWING EXTENDED CHINESE NEW YEAR HOLIDAY DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK IN CHINA
* NON-GAAP OPERATING EXPENSES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 22.5 PERCENT OF REVENUE, PLUS OR MINUS 1 PERCENT FOR Q1 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: